اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج – درة سحرت عيون الشباب بظهور يفوق الخيال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة التونسية الجميلة درة الصورة الجديدة في عبر خاصة الأستوري على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”وظهرت درة وهي بوجهها فقط حيث أثارت إعجاب الكثير من جمهورها بجمال عيونها ، اما من الناحية الجماعية فقامت باستخدام الكثير من القليل وظهرت بشعر منسدل على الكتفين مع استخدام الكثير من المكياج وأحمر الشفاه.

وتشارد الفنانة التونسية في مسلسل المتهمة الذي من المقرر عرضة بداية من شهر أكتوبر المقبل عبر منصة شاهد، حيث يشاركها في البطولة كلا من عادل كرم ومحمد دياب وعلي الطيب ورشدي الشامي ومها نصار، و حاتم فايد.