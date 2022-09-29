اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج – ياسمين صبري تبرز حلاوتها وجمالها بظهور يخطف القلب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة ياسمين صبري فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي للتبادل الفيديوهات والصور “انستجرام”.وظهرت ياسمين صبري خلال تناوله وجبة الأفطار في مكان من مرتديه فستان من الأوف وايت والمكشوف من منطقة الصدر والملزق مما أثارت إعجاب الجَمهور أما من الناحية الجمالية استخدمت الكثير من المكياج والكثير من الإكسسورات.

وتتردد الكثير من الأبناء خلال الأيام الماضية حول عودتها الفنانة الشابة بزوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وذلك بعدما أعلنا عن طلقهما في الأشهر القليلة الماضية.