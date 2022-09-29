اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج ..لاميتا فرنجية تستعرض مفاتنها بروب النوم اللي مش مداري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة اللبنانية الجميلة لاميتا فرنجية​، بنشر مجموعة من الصور الجديدة لها وذلك لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام .وظهرت لاميتا فرنجية خلال عطلتها الصيفية، حيث بروب النوم من اللون الأصفر المكشوف بشكل كبير من منطقة الصدر والأفخاذ وهي تستعرض مفاتنها أثناء تناولها الطعام ، واستخدام القليل من المكياج وأحمر الشفاة مع استعراض جماله عيونها بطريقة أثارت إعجاب محبيها، معلقة : مجموعة الأمازون الاستوائية الأنيقة التي صممهاvilleroybochme تتناسب مع أسلوب منزلي .. أهلا بك في المنزل يا حبيبي.

وحصلت علي الكثير من التعليقات على هذه الصور مثل صباح الورد والياسمين صباح النور والسرور والورد المنثور.