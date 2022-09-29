اتفرج .. رقص فيفي عبده بفستان مكشوف.. جننت الكل في الساحل الشمالي على البحر

اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. رقص فيفي عبده بفستان مكشوف.. جننت الكل في الساحل الشمالي على البحروالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة فيفي عبده بمشاركة جمهورها بفيديو جديد من الساحل الشمالي، وهي ترقص على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، وتفاعل معه الكثيرين، ووضعوا عليه الكثير من التعليقات.

فيديو رقص فيفي عبده بفستان مكشوف في الساحل الشمالي

وأطلت الراقصة فيفي عبده في الفيديو وهو ترقص على أغنية “اللوك الجديد” الخاص بالفنان عمرو دياب، من أمام البحر وعلقت عليها قائلة “من الساحل الشمالي بحبكم أوي”، شاهدوا الفيديو من هنا