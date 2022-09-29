عرض فيلم هيبتا ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 سبتمبر 2022 05:26 مساءً - يعرض فيلم "هيبتا" للسيناريست والروائي محمد صادق، ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب، ضمن عروض الأفلام المقتبسة، وذلك اليوم، تمام السابعة مساء.

فيلم "هيبتا" مقتبس من رواية محمد صادق "هيبتا" يناقش فيها سبع مراحل في العلاقات العاطفية، وتصدرت الرواية قائمة الروايات الأكثر مبيعا.

محمد صادق ,روائي مصري من مواليد 1987، صدرت روايته الأولي " طه الغريب " في عام 2010 ,ثم " بضع ساعات في يوم ما " عام 2012 , و في عام 2014 صدرت روايته الثالثة " هيبتا " التي احتلت قوائم الأكثر مبيعا منذ صدورها كما سيتم تحويلها لفيلم سينمائي، و في عام 2015 صدرت روايته الرابعة " انستا حياة "

وكانت الرواية هي الأولى التي تم تحويلها لفيلم سينمائي للروائي محمد صادق، حيث بدأ تصوير الفيلم 27 ديسمبر 2015 وانتهى في 2 مارس 2016، وتم تغير اسم المحاضر في الرواية من أسامة حافظ لـ "شكري مختار".

وكانت الشخصيات الأربعة تحمل حروفًا في الرواية (أ، ب، ج، د)، وتم تغييرها في الفيلم لتحمل أسماء (يوسف، كريم، رامي، شادي).

بعد النجاح الكبير الذي حققته الرواية تم تحويله لفيلم سينمائي عام 2016 بعنوان "هيبتا: المحاضرة الأخيرة"، إخراج هادي الباجوري، سيناريو وائل حمدي، وتكلف الفيلم 11 مليون جنيه أثناء إنتاجه من محمد حفظي وهاني أسامة.

فيلم "هيبتا" شارك في بطولته، الفنانين، ماجد الكدواني وعمرو يوسف وأحمد مالك وأحمد داود وشيرين رضا وجميلة عوض ودينا الشربيني وياسمين رئيس ونيللي كريم وغيرهم.

يقام معرض الرياض للكتاب بشكل سنوي في مدينة الرياض، حيث يُعد منصة للشركات والمؤسسات والأفراد العاملين والمهتمين بقطاعات الأدب والنشر والترجمة؛ لعرض مؤلفاتهم وخدماتهم، إضافةً إلى دوره الأساسي في تعزيز وتنمية شغف القراءة في المجتمع، وزيادة الوعي المعرفي والثقافي والأدبي والفني، وذلك من خلال تحفيز الأفراد على زيارة معرض الكتاب للاطلاع واقتناء المصنفات الثقافية والأدبية والتعليمية، وحضور المؤتمرات وورش العمل والندوات والمحاضرات الثقافية والأدبية والفنية والمبادرات المصاحبة للمعرض.