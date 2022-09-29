اتفرج- انت الان تتابع خبر من غير نقطة ميك أب.. نانسي عجرم تتألق وتبهر متابعيها على إنستجرام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تألقت المغنية اللبنانية نانسي عجرم، في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بإطلالة بسيطة نالت إعجاب الكثير.حيث نشرت “نانسي” من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة جديدة لها، ظهرت فيها مرتدية ملابس كاجوال، وبدون مكياج، وأرفقت مع الصورة التعليق التالي: “Rise and shine beautiful people”.

أخر أعمال نانسي عجرم

يُذكر أن أغنية “عيشها بعافية”، هي أحدث أغنية للمغنية اللبنانية نانسي عجرم، والتي تعاونت فيها مع مغنى الراب مروان بابلو، وقد حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا على مختلف المنصات الموسيقية.

أغنية “عيشها بعافية” من كلمات منة القيعي ومروان بابلو، ومكس حسن الشافعي.

وفي شهر يوليو الماضي، طرحت نانسي عجرم عبر قناتها الرسمية على منصة الفيديوهات الشهيرة “يوتيوب” أغنية “صح صح”، وهي من كلمات مودي سعيد وألحان أحمد علاء الدين وتوزيع طارق مدكور.