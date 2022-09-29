اتفرج- انت الان تتابع خبر متابع يطالب بقص شعر غير المحجبات في الشارع.. ولقاء الخميسي ترد عليه بقوة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ردت الفنانة لقاء الخميسي، على تعليق أحد المتابعين، والذي طالب بقص شعر غير المحجبات في الشارع، لإجبارهن على ارتداء الحجاب.حيث كتب المتابع تعليقًا قال فيه: “هو لو كل واحد مننا اشتري مقص وشاف أي واحدة كاشفة شعرها قام قاصص لها شعرها مش هتلاقي ولا واحدة بدون حجاب”.

لترد عليه الفنانة لقاء الخميسي قائلة: “الإنسان هو الأخطر علي المجتمعات المسالمة، دعواك صريحة للعنف والتخويف”.

أخر أعمال لقاء الخميسي

يُذكر أن مسلسل “إجازة مفتوحة”، هو أحدث عمل فني للفنانة لقاء الخميسي، والذي تم عرضه في شهر مايو 2021.

شارك لقاء الخميسي في بطولة مسلسل “إجازة مفتوحة”، كلًا من سميحة أيوب، شريف منير، هشام إسماعيل، كريم أبو زيد، دنيا ماهر، ملك قورة، نور محمود، مراد مكرم، صبا الرفاعي، هدى مجد، ألفت عمر، أحمد زكريا، محمد العمروسي، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.