اتفرج- انت الان تتابع خبر تفاصيل مسابقة مي عز الدين على فستانها من فيلم “عمر وسلمى” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت الفنانة مي عز الدين، عن تبرعها لمؤسسة مجدي يعقوب، عبر تنظيم مسابقة على فستان زفافها الشهير الذي ارتدته في فيلم “عمر وسلمى”، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقلب الذي يوافق اليوم 29 سبتمبر.حيث نشرت “مي” من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة لها وهي مرتدية الفستان، وأرفقت معها التعليق التالي: “مسابقة للبنات.. من النهاردة لمدة 3 أيام، أي بنت هتبعت رسالة لرقم 9698 مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، وتاخد سكرين شوت تعملي بيها تاج، إنها بعتت الرسالة واستلمت رسالة رد من المؤسسة، هتبقى دخلت في سحب عشوائي، على الفستان ده من فيلم عمر وسلمى”.

https://www.instagram.com/maiezzeldin/?utm_source=ig_embed&ig_rid=298dc3da-7be1-4575-bccb-43ed510a62d6

وتابعت: “تالت يوم أنا هختار عشوائيًا واحدة من اللي البنات اللي عملت كده، وعملت لي تاج، الفائزة هقابلها وأديلها الفستان ذكرى مني، ونتصور مع بعض بإذن الله”

أخر أعمال مي عز الدين

يُذكر أن أخر عمل فني للفنانة مي عز الدين، كان مسلسل “جزيرة غمام”، والذي عُرض في موسم رمضان 2022.

اشترك في بطولة المسلسل كلًا من طارق لطفي، أحمد أمين، فتحي عبد الوهاب، وفاء عامر، رياض الخولي، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.