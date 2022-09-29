انت الان تتابع خبر حالة يسرا النفسية بعد رحيل هشام سليم.. عايشة في صدمة كبيرة دلوقتي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بالكشف من خلال برنامج “Et بالعربي”، عن حالة يسرا النفسية بعد رحيل هشام سليم، وهي من الأشياء التي يريد معرفتها جميع محبيها خاصة بعد انهيارها أثناء تشييع جثمانه.

علاقة يسرا بالراحل هشام سليم

وقال الفنان أشرف زكي “فقدت إنسان رفيع الخلق وتشرفت إننا اشتغلنا مع بعض في النقابة”، وأما عن حالة الفنانة يسرا النفسية قال “بتعيش في صدمة كبيرة، وكانت في الجنازة تعبانة بشكل كبير ربنا يصبرها ويصبرنا كلنا”.

وتحدث الراحل هشام سليم في أحد البرامج عن علاقته بشقيقه خالد وزوجته الفنانة يسرا وهي أيضاً كانت تحبه كثيراً وتعتبره شقيقها، وأيضاً تجربته مع تقديم الكثير من البرامج ورأيه في كل مواقع التواصل الاجتماعي وما يتم تقديمه عليها.