اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج – فيفي عبده روقت على الشباب بوصلة هز وسط جريئة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، صورة جديدة لها عبر خاصة الاستوي على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده، في الفيديو من أمام البحر مرتدية فستان متعدد الألوان مكشوف من منطقة الصدر بشكل كبير وتقوم بوصلة رقص بلدي وقام الهوء برفع الفستان حيث كشف عما ترتديه في الأسفل من ملابس باللون الأحمر ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاء، مع تركشعرها.

وعلقت على الفيديو قائلة:‏مساء الخير من الساحل الشمالي بحبكم اوي.