اتفرج- انت الان تتابع خبر بالفيديو.. هجوم عنيف من محمد الغيطي على منتقدي هشام سليم: أنت مش مندوب الإلهية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الإعلامي محمد الغيطي بمهاجمة العديد من الدعاة الذين تناولوا بشكل سلبي حياة الفنان الراحل هشام سليم بعد وفاته، وهي من أبرز الأشياء التي انتشرت مؤخراً بين الكثير من المتابعين.

هجوم عنيف من محمد الغيطي على منتقدي هشام سليم مؤخراً

وتحدث الغيطي أثناء تقديمه برنامج “تقدر مع الغيطي” الذي يبث على قناة الشمس، قائلاً “أنا كنت أعرف حكايات كتير عن هشام سليم، كان يصنع الخير في صمت، اللي ضايقني إن بعض المشايخ طلعوا يتكلموا عن سيرة ، وهل هو في الجنة ولا في النار، وأنت مالك! ويقولوا هل بنته اللي تحولت لابنه ده حلال ولا حرام، أي حد بدقن يتكلم عن فنان مرفوض، إنت مش وصي ولا رسول ولا مندوب الإلهية والإسلام، ومعندكش صك تدخل فنان الجنة أو النار”.