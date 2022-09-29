اتفرج- انت الان تتابع خبر بالفيديو.. تريند انتش واجري.. إياد نصار وهند صبري رقصوا وكسروا الدنيا عليه والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة هند صبري بنشر مقطع فيديو طريف من داخل كواليس مسلسل وش الريح على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، وهو من إخراج خالد موسى، ويحصل على نسب مشاهدة عالية.
فيديو رقص إياد نصار وهند صبري على تريند انتش واجري
وأطلت الفنانة هند صبري مع أبطال المسلسل إياد نصار وهدي المفتي وهم يرقصون على تريند انتش واجري لجاكسون المصري، وهو الذي تصدر التريند أثناء الأيام الماضية، وتفاعل معه العديد من مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وحصل على إعجاب الجميع، شاهدوا الفيديو من هنا.
وينشغل حالياً أبطال المسلسل حالياً في تصوير عدد كبير من المشاهد الداخلية في ديكور مكتب محاماة في إمارة أبو ظبي في دولة الإمارات، وهو يجمع العديد أبطال العمل وتدور فيه أغلب أحداثه.