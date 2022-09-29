اتفرج- انت الان تتابع خبر بالفيديو.. تريند انتش واجري.. إياد نصار وهند صبري رقصوا وكسروا الدنيا عليه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة هند صبري بنشر مقطع فيديو طريف من داخل كواليس مسلسل وش الريح على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، وهو من إخراج خالد موسى، ويحصل على نسب مشاهدة عالية.

فيديو رقص إياد نصار وهند صبري على تريند انتش واجري