اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. أرملة سعيد صالح تتوعد لـ فكري صادق: أنا مش هرد عليك والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت شيماء فرغلي أرملة الفنان سعيد صالح بالإعلان عن اتخاذها الكثير من الإجراءات القانونية تجاه الفنان فكري صادق، وذلك بعدما أساء إلى زوجها في تصريحاته الأخيرة، وهي من أبرز الأشياء التي تم الكشف عنها مؤخراً.

أرملة سعيد صالح تتوعد لـ فكري صادق بعد الهجوم عليه

وقامت شيماء بنشر صورتين من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وعلقت قائلة “أستاذ فكري صادق أنا مش هرد عليك، ولكن لما تيجي تقول اسم النجم سعيد صالح، فهو تاريخ فني عظيم، وشرف لمصر ولكل مصري، وعشان كدا ردي عليك هيكون قانوني”.