اتفرج- انت الان تتابع خبر بالفيديو.. حقيقة إجراء ياسمين عز عمليات تجميل.. كشفت المستور لأول مرة وفجأت الكل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدر أسم الإعلامية ياسمين عز في الساعات الأخيرة الماضية على مؤشر بحث جوجل بسبب انتشار صورها قبل برنامجها “كلام الناس”، وظهر عليها الكثير من الاختلافات في إطلالتها وشكلها الذي تغير كثيراً.

وتسببت هذه الصور الخاصة بـ ياسمين عز جدل واسع بعد أن ظهرت ياسمين عز بشكل مختلف كثيراً، وتحدث العديد من الأشخاص عن إجرائها الكثير من العمليات التجميلية التي أصبحت بهذا الشكل وبشكل خاص عملية تجميل في الأنف، وانتشر بين رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لياسمين عن تجميل الأنف باستعمال الأمير لتصغيرها وحذرت من هذه العملية وأكدت أن لكل فتاة جمالها الخاص.

وخرجت ياسمين عز صمتها ونفت خضوعها إلي أي عمليات تجميل في أنفها أو في وجهها وقالت “أنا بحب طبيعة ربنا ومش عاملة أي عملية تجميل”، وهذا بسبب انتشار صورها سابقاً وحالياً وبشكل متغير كثيراً وظن البعض أنها أجرت تجميل.