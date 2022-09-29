اتفرج- انت الان تتابع خبر خناقة روجينا .. اتفرج آروي تكشف سر عن زوجة نقيب الممثلين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة آروي حالة من الجدل خلال الدقائق الماضية بعدما قامت بنشر فيديو جديد عبى حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام والذي كشفت فيه عن خناقة روجينا الفنانة المعروفة وزوجة نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي.وكانت خناقة روجينا المقابلات السابقة التي أجرتها مع آروي ، حيث ظهرت الأولي وهي تصرخ وتهاجمها وتقول لها ” إنتي ازاي تسأليني الأسئلة دي .. قبل ما تسألي تقولي لو سمحتي مش ممكن تكلميني بالطريقة دي مش ممكن.

حقيقة خناقة الفنانة روجينا مع آروي :

وظهرت آروي بصبحة روجينا وهما يتبادلان القبلات في مكان ماء ، معلقة وجب التوضيح سنين من بعد لقائي مع النجمه الجميله #روجينا كل ما ناس تقابلني تسألني ، ليه روجينا كلمتك في اللقاء ؟ وهيه كمان يسالوها نفس الشيء انه ليه عصبتي على اروى .. عشان كدا هذا للتوضيح روجينا انسانه جميله و طيبه و راقيه و محترمه و مقل ماقالت هذا كان دور تمثيلي من مسلسل كان مكسر الدنيا وقت عرض البرنامج.