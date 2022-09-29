بالفيديو.. حقيقة خناقة روجينا مع أروي على الهواء: من غير ما تزعقي فيا

رياض - احمد صلاح - قامت المطربة والمذيعة أروي بالكشف عن الكواليس الفيديو المنتشر في واحد من المقابلات السابقة لها، وهي التي أجرتها مع الفنانة روجينا، وظهرت الأخيرة وهي تصرخ وتهاجمها الأخرى في المقابلة.
حقيقة خناقة روجينا مع أروي على الهواء في مقابلتهم
وتحدث روجينا قائلة “يا جماعة أنا بموت في أروى وبحبها، بس للأسف الشديد إن الحلقة دي عملناها بعد مسلسل حكاية حياة، وأنا عملت الفصل ده في أروى وعملت إني بزعق فيها، بس أنا بحبها وهي بتحبني، كنا بنمثل والله العظيم”، وتبادلوا القبلات معاً وأكدوا أنهم علاقتهم طيبة معاً قبل أن تختم الأخيرة الفيديو بعبارتها الشهيرة “بحبك يا عمري”.
وكتبت تعليق على الفيديو قائلة “وجب التوضيح، سنين من بعد لقائي مع النجمة الجميلة روجينا كل ما ناس تقابلني تسألني، ليه روجينا كلمتك في اللقاء؟ وهي كمان يسألوها نفس الشيء، إنه ليه عصبتي على أروى، عشان كدا هذا للتوضيح”.
واستكملت قائلة “روجينا إنسانة جميلة وطيبة وراقية ومحترمة ومثل ما قالت هذا كان دور تمثيلي من مسلسل كان مكسر الدنيا وقت عرض البرنامج، فحبيت نضحك شوي واحطلكم هالفيديو”.