اتفرج- انت الان تتابع خبر بالفيديو.. حقيقة خناقة روجينا مع أروي على الهواء: من غير ما تزعقي فيا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت المطربة والمذيعة أروي بالكشف عن الكواليس الفيديو المنتشر في واحد من المقابلات السابقة لها، وهي التي أجرتها مع الفنانة روجينا، وظهرت الأخيرة وهي تصرخ وتهاجمها الأخرى في المقابلة.

حقيقة خناقة روجينا مع أروي على الهواء في مقابلتهم