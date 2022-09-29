رسائل من القلب .. د.أحمد الخميسي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 29 سبتمبر 2022 10:31 صباحاً - يندلع دمي فتسبحين وردة في نار. أمد يدي نحوك. تذوب أوراقك. تصبح عطرا في دمي.

تخطرين فوق الجسور الممتدة من روحي إلي طيفك. تتمهلين. تتلفتين. لا أحد يراك سوى محبتي. وحدها تتطلع إليك. تشبكين كفيك عاليا في السماء. تدورين مثل لسان من لهب.

تميلين للأمام والخلف. تضربين روحي بأطراف قدميك الصغيرتين.

تواصلين اختراق قلبي وأنت ترقصين. ترمينني بنظرة وبسمة خفيفة.

ألمح غمازتي وجنتيك، وانا ملهوف على جمالك الذي بدأ من عنده كل جمال، ولحنك الذي تبدأ من عنده كل الألحان، وألوانك التي بدأت بها ألوان الكون. وهبك الله كل هذا الجمال، فلماذا لم يمنحني قلبا قادرا على الاحتمال؟