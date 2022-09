بطل هذا الفيلم الأجنبي الشهير طلع فنان مصري عالمي !! لن تصدق من هو !!

الرياض - محمد الاطلسي - قامت الشركة المُنتجة لـ مسلسل Gangs of London بطرح البوستر الرسمي لشخصية فاز، التي يؤديها الممثل المصري البريطاني فادي السيد، من خلال الجزء الثاني من مسلسل Gangs of London، والمقرر عرضه في 20 أكتوبر 2022، والعمل من إنتاج أمريكي بريطاني مشترك.

وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل Gangs of London في عالم الجريمة، وذلك استكمالًا لأحداث الجزء الأول، تبدأ بعد عام من وفاة شون والاس، وبعد ما شهدته مدينة لندن من عنف وتمزق من قبل مجموعة من عصابات المافيا الدوليين وتجار المخدرات، فمن سيتمكن من الفوز بالنهاية، والسيطرة على هذه المدينة متعددة الثقافات؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث المسلسل

مسلسل Gangs of London، من تأليف جاريث إيفانز الحائز على العديد من الجوائز الدولية عن أفلام مثل Serbuan Maut وApostle، وشاركه في التأليف مات فلانيري الفائز بجوائز دولية عن فيلم Seruan Maut 2.

شارك فادي السيد، في بطولة الجزء الثاني من مسلسل Gangs of London مع صوب ديريسو، المرشح للعديد من الجوائز الدولية كأفضل ممثل عن دوره في فيلم His House، ولوسيان ماساماتي المرشح لجائزة أفضل ممثل من الأكاديمية البريطانية للأفلام BAFTA عن دوره في فيلم Kiri، ونرجس رشيدي الفائزة بجوائز دولية كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم Under the Shadow، وبابا إسييدو المرشح للعديد من الجوائز الدولية كأفضل ممثل عن دوره في فيلم I May Destroy You، وميشيل فيرلي الشهيرة بدورها في مسلسل Game of Thrones وفيلم Nobody Has to Know، وبريان فيرنيل الشهير بدوره في Dunkirk وPapillon، وأورلي شوكا الشهير بدوره في Hyena وSave Me. من هو فادي السيد؟

فادي السيد، ممثل مصري بريطاني، ظهر في أول بطولة له من خلال فيلم My Brother the Devil، وترشح عنه لجائزة أفضل موهبة بريطانية صاعدة في مهرجان لندن السينمائي.

يشارك فادي السيد، في مجموعة من الأعمال الدولية، منها مسلسل Penny Dreadful للنجمة إيفا جرين، وClass المشتق من أحداث مسلسل المغامرات الشهير Doctor Who، ومسلسل River بطولة السويدي المعروف ستيلان سكارسجارد، بالإضافة إلى مشاركته في فيلم A Private War بطولة روزاموند بايك وإخراج ماثيو هينمان، كما شارك في الفيلم الدنماركي Daniel مع المخرج نيلز أردين أوبلف، وآخر أعماله مسلسلي Baghdad Central وLittle Birds.

