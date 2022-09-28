إسماء جلال تتعاقد على المشاركة فى مسلسل ”سيب وأنا أسيب”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 10:32 مساءً - تعاقدت الفنانة إسماء جلال على المشاركة فى مسلسل " سيب وانا أسيب " من بطولة هنا الزاهد ، وتعكف الفنانة اسماء جلال على التحضير والتجهيز للعمل وذلك لبدأ التصوير خلال شهر أكتوبر المقبل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي لايت، ويشارك هنا في بطولته كل من أحمد السعدني، عارفة عبدالرسول، محمود البزاوي، محمد جمعة، وأحمد سلطان، والعمل من تأليف رنا أبو الريش، و من إخراج وائل إحسان.

الجدير بالذكر أن الفنانة اسماء جلال انضمت لابطال مسلسل " معاوية " المقرر عرضه فى رمضان 2023 ، الذى تجسد من خلاله شخصية "زوجة معاوية بن أبي سفيان "، وذلك ضمن أحداث المسلسل الذى يشارك فيه عدد كبير من النجوم، منهم إياد نصار وآخرين العمل من تأليف خالد صلاح وإخراج طارق العريان.

يذكر أن أسماء جلال تنتظرخلال الفترة المقبلة عرض أكثر من عمل درامي انتهت من تصويره، منها مسلسل " أوراق التوت " بطولة شريف سلامة،و مسلسل الغرفة 207، التي تجسد من خلاله شخصية " فاتن "، التي تقيم فى الفندق الذي تدور فيه الأحداث.

أما عن أعمالها السينمائية فقد انتهت من تصوير فيلم "بضع ساعات في يوم ما "، قصة وسيناريو وحوار محمد صادق، و نورهان أبو بكر، وشادي زهران، لعمل مقتبس عن رواية "بضع ساعات في يوم ما " للمؤلف محمد صادق.