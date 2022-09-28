تامر حسني لجمهوره: كل واحد يكتبلي نفسه يحقق إيه في الحياة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 09:29 مساءً - يستمر الفنان تامر حسني في دعم جَمهوره، حيث طالبهم بكتابة أمنياتهم التي يسعوا لتحقيقها في حياتهم، وشجعهم على الإصرار وأهمية وجود العزيمة لتحقيق تلك الأمنيات والأهداف.

ونشر تامر حسني صورة له، وطلب من الجمهور أن يكتبوا أمنياتهم، من خلال حسابه بموقع إنستجرام، قائلًا: كل محبيني الكرام، كلامي اللي في البوست ده نفسي يوصل للكل وينفذه، ومحدش يسألني ليه بقول كدا بس أتمنى من كل قلبي إنكم تعملوا اللي هقوله.

وتابع تامر حسني: أنا والله العظيم بحبكوا أوي يا جماعة ولا عمري حسيت نفسي معاكم غير أخ أو حد من عيلتكم يلا دلوقتي حالًا كل حد فيكوا يكتبلي في تعليقه نفسه يحقق إيه الفترة اللي جاية أرجوكم شوفوا نفسكوا محققين ده وإن شاء الله هيحصل، أرجوكم أرجوكم اكتبوا اللي نفسكوا فيه وعندكوا يقين كبير بالله إنه هيحصل مش هتخسروا حاجه لو صدقتوني وعملته كدا مش جايز أطلع صح بس طبعًا نسعى ونجتهد بلا يأس.

وأختتم تامر حسني حديثه، قائلًا: البوست هيفضل موجود لو حد حاله أتغير للأحسن، وبدأ يحقق اللي كتبه يبقى يفتكرني بالدعاء.

ويعد فيلم بحبك، آخر أعمال الفنان تامر حسني، الذي يُعد أولى تجارب تامر حسني الإخراجية، وحقق نجاحًا كبيرًا، منذ بداية عرضه، ويضم فيلم بحبك العديد من النجوم بجانب تامر حسني، منهم: الفنانة هنا الزاهد، هدى المفتي، مدحت إسماعيل، حمدي الميرغني، شهد الشاطر، والفيلم من إنتاج حسام حسني، وتأليف وإخراج تامر حسني.