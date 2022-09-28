اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج – ياسمين صبري زغللت عيون الشباب والبنات بالملزق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة ياسمين صبري مجموعة من الصورة الجديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي للتبادل الفيديوهات والصور “انستجرام”.وظهرت ياسمين صبري خلال استضافتها ببرنامج صاحبة السعادة الذي يعرض على قناة DMC للمذيعة إسعاد يونس مرتديه فستان من الأسود المشجر والمكشوف من منطقة الصدر والملزق مما أثارت إعجاب الجَمهور أما من الناحية الجمالية استخدمت الكثير من المكياج والكثير من الإكسسورات.

وحصلت الفنانة علي كثير من التعليقات الجميلة منها يلعن عمري- بسم الله ماشاء الله عليكى قمررر ملامحك تجنن ملكه جمال العالم تجننى يا ياسمين بحبك اوى اوى.