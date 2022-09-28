اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج – أسماء جلال بتتدلع على الشباب بالأحمر الناري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الشابة أسماء جلال جمهورها صورة جديدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى ” انستجرام “.وظهرت أسماء جلال في مكان عام وهي ترتدي تيشرت من اللون الأحمر الناري والمكشوف من منطقة الصدر وتنظر بطريقة جذابة، أما من الناحية الجمالية علي المكياج القليل واستخدام احمر الشفاه مع ترك شعرها علي الأكتاف والظهر، معلقة :أشعر وكأنه عيد الميلاد بالفعل!

وحظيت الصورة علي الكثير من التعليقات مثل ربنا يديمك فحياني يحبي – انتى قمر يااسماء- بحبك يا فنانه- كيلي جينر مصر.