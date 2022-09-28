اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج – مي سليم خطفت قلوب الرجالة بالأسود المكشوف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة والمغنية مي سليم صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.وظهرت مي سليم في مكان ما، مرتدية ملابس من اللون الأسود المكشوفة من منطقة الصدر بشكل كبير حيث تعمدت إظهار وجهها وجزء من صدرها فقط ،أما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت على وضع طلاء شفاه باللون الأحمر و بعض اللمسات من المكياج.

وحظت الصورة باعجاب الكثير من جمهور الفنانة وحصلت علي الكثير من التعليقات مثل شكلك حلوه- مش عايزة عريس يامي.