اتفرج- انت الان تتابع خبر انفصال تيم حسن ووفاء الكيلاني بسبب نسرين طافش يضج المواقع والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت على مواقع التواصل خلال الأيام الماضية خبر انفصال الفنان السوري تيم حسن والاعلامية المصرية وفاء الكيلاني، ما أثار ضجة الجمهور والمتابعين، الذين تساءلوا عن أسباب الانفصال وتفاصيله، خاصة ان الثنائي لم يعلن الخبر رسميا.

وربط بعض المتابعين بين خبر انفصال تيم حسن عن وفاء بأزمته بالممثلة نسرين طافش والتي تسببت بطلاقه من الممثلة السورية ديما بياعة، بالاضافة الى خبر انفصال طافش الذي يتردد بكثرة مؤخرا.

وبعد الضجة التي أثارها خبر انفصال تيم ووفاء، خرج الفنان السوري عن صكته، خلال لقاء له مع برنامج "صباح الخير يا عرب"، مؤكدا ان كل هذه الأقاويل مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وانهما يعيشان معها حياة سعيدة، ولا يلتفتان لمثل هذه الأخبار، قائلا: "الله يخليها لي".

وأشار تيم حسن، انه يأخذ رأي زوجته في أعماله ومسلسلاته، لأنها صاحبة رأي وناقدة فنية، ولديها تراكم من المشاهدات السينمائية والتلفزيونية، لهذا يثق برأيها، واصفا اياها بالسند الحقيقي، والشريك الصحيح الذي يمنحه الاحتواء والحب.

يذكر ان وفاء الكيلاني، كانت قد دعمت زوجها خلال العرض الخاص لفيلمه "الهيبة"، في دبي، والذي تدور أحداثه حول معركة جبل مع رجال المافيا وتجار المخدرات، بتفاصيل مشوقة.

هذا وصرحت الكيلاني، في لقاء لها مع برنامج The Insider بالعربي، ان أكثر ما يزعجها في أعمال تيم حسن انها لا تجد له اي غلطة، وموهبته كاملة، وتتمنى لو تجد انتقادا صغيرا على أدواره لكنه مبدع وفنان متكامل.

أما عن آخر تحضيرات تيم حسن في الدراما، يستعد الفنان للدخول في السباق الرمضاني 2023 بمسلسل "الزند"، كما يخوض تجبرة الإخراج لأول مرة مع فيلم "الزير سالم".

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