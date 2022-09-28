اتفرج- انت الان تتابع خبر فضيحة من العيار الثقيل: منة عرفة تتعرض للخيانة 3 مرات والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة المصرية منة عرفة خلال لقاء لها في برنامج The Blind Date Show، عن فشل علاقاتها السابقة بسبب تعرضها للخيانة، مشيرة انها ارتبطت 3 مرات في حياتها سواء خطوبة او زواج، وفشلت جميعها بسبب الخيانة.

ولم تذكر منة تفاصيل وطريقة الخيانة التي تعرضت لها، وان كانت تقصد زوجها السابق محمود المهدي، والذي انفصلت عنه بعد 30 يوماً من الزواج، ليعود الى بعضهما مرة أخرى، ثم انفصلا مجددا بشكل رسمي.



وتحدثت الفنانة الشابة عن بعض تفاصيل حياتها الشخصية في برنامج The Blind Date Show، الذي يتحدث فيه شاب وفتاة الى بعضهما دون معرفة سابقة بينهما، يكشفان فيه بعض التفاصيل الشخصية، والعلاقات في الخطوبة والزواج.



يذكر ان منة عرفة قد مرت بأكثر من تجربة عاطفية، حيث تداول بعض المتابعين خلال السنوات الفائتة، أنباء حول ارتباط منة باليوتيوبر علي غزلان، وتم نشر الكثير من الصور التي تجمعهما، الا انها نفت ذلك تماما.



وفي 2021، أعلنت الفنانة الشابة ارتباطها بشكل رسمي بالفنان محمود المهدي، وشهدت علاقتهما الكثير من المشاكل والازمات والانفصال اكثر من مرة، حتى تم الطلاق بشكل رسمي خلال الفترة الماضية.



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