اتفرج- انت الان تتابع خبر ولعت بين قطر ومحمد رمضان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد أزمة الفنان المصري محمد رمضان مع سوريا بخصوص اعلانه احياء حفل له في دمشق، ونفي السلطات السورية هذا الأمر، تتجدد أزمات الفنان مع دولة أخرى كان قد أعلن ايضا عبر حساباته على مواقع التواصل عن حفل سيحييه فيها خلال الفترة القادمة.

اذ كان محمد رمضان قد أعلن عبر حسابه في تويتر، عن توقيعه عقد إحياء حفل غنائي في قطر يوم 25 نوفمبر،

قائلا: "وأخيرا أقوى حفلة في قطر تمنياتي لكم بالتوفيق أميرا وشعبا".

الا ان وزارة الثقافة القطرية نفت هذا الامر عبر صفحتها الرسمية، مؤكدة عدم منح تصريح للفنان المصري لإقامة حفل في قطر في التاريخ المشار اليه، وعلقت بالقول: "نود التنبيه أن الوزارة لم تعط أي رخصة لإقامة الحفل".

وعلى صعيد آخر، كانت نقابة الفنانين السوريين، قد نفت بدورها منح محمد رمضان تصريحا لإحياء حفل في دمشق، كما عبر الكثير من الجمهور وبعض الفنانين في سوريا عن رفضهم لإستقبال رمضان والتعاقد معه للغناء في سوريا، لعدة مبررات اهمها نوعية الفن الذي يقدمه الفنان المصري والذي وصف بالهابط، بالاضافة الى اتهامات له بالتطبيع بسبب صوره مع عدة شخصيات اسرائيلية.

وكان رمضان قد نشر عبر حساباته في مواقع التواصل اسماء الدول التي سيقيم فيها حفلات الفترة القادمة، من بينها سوريا وقطر وغيرها من الدول.

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