اليوم.. الأوبرا تعلن تفاصيل الدورة 31 لمهرجان الموسيقى العربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 02:32 مساءً - تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر مؤتمراً صحفياً في الرابعة والنصف بعد عصر اليوم بالمسرح الصغير للإعلان عن تفاصيل الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية المقام فى الفترة من 20 اكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

يأتي ذلك بحضور أعضاء اللجنة التحضيرية الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر والموسيقار حلمي بكر، الدكتور رضا رجب، الدكتور حسن شرارة ، الشاعر جمال بخيت، الإعلامي امجد مصطفى، المايسترو محمد الموجي، المايسترو مصطفى حلمي، الشاعر هاني عبد الكريم، الموسيقار محمد مصطفى، الموسيقار محمد ضياء، الفنان أمجد العطافي، محمد منير رئيس الادارة المركزية للموسيقي والنوت الشرقية والدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية.

يغطى المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية والمواقع والبوابات الالكترونية والشبكات الاذاعية.