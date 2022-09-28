هالة فاخر: قلعت الحجاب علشان اشتغل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 02:32 مساءً - تحدثت الفنانة هالة فاخر عن فترة ارتدائها "الحجاب"، قبل أن تتخلى عنه وتعود للتمثيل بـ "الباروكة"، ثم تقرر أن تظهر بـ"شعرها" مرة أخرى.

وقالت فاخر، خلال تصريحات تلفزيونية: "أنا حسيت إني عايزة اتحجب وما فيش حد أثر عليا ولا روحت دروس دينية، قبل ما اتحجب روحت الحج، وأنا قعدت محجبة حوالي 4 أو 5 سنين".

وعن ارتدائها "باروكة" في أعمالها، قالت :"لإن الشغل بقى محدود، وأنا مش وارثه، ومافيش، لازم أنزل أشتغل، ولما سمعت إن الباروكة بدل الحجاب، قولت أهو تلكيكة، لكن دا مش صحيح طبعا، واشتغلت شوية بالباروكة".

وأضافت :"الباروكة بتحلي أكتر، ما هو يا تتحجبي يا إما ما تتحجبيش، كنت في الفترة دي عندي لغبطة، ما بين إني اتحجب وإني أقلع الحجاب، بس أنا لازم أقلع الحجاب علشان أشتغل، وربنا غفور رحيم".

وعن قرار التخلي عن الحجاب قائلة، :"حسيت إني نازله الشارع وأنا مش مكمله لبسي، حسيت إني "عريانة"، وما كنتش بلبس "كت"، اللي بيني كان بين ربنا سبحانه وتعالى".

يذكر أن أخر أعمال هالة فاخر مسلسل"طير بينا يا قلبي"، بطولة ريم مصطفى، بسمة، دنيا ماهر، محسن محيي الدين، أحمد صيام، والطفلة ريما مصطفى، الطفل سليم مصطفى، حازم سمير، نور محمود، إسماعيل فرغلي، عمرو عبدالعزيز، إبرام سمير، تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار وإنتاج شركة "آرت ميكرز" للمنتج أحمد عبدالعاطي.