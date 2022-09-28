المغرب تختار فيلم القفطان الأزرق لتمثيلها في الأوسكار

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 01:33 مساءً - اختارت المغرب فيلم القفطان الأرزق للمخرجة مريم التوازني لتمثيلها في سباق الأوسكار لعام 2023، على قائمة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.

وأعلن المركز السينمائي المغربي، أن لجنة الأوسكار اختارت فيلم القفطان الأزرق من ضمن فيلمين مؤهلين، لتمثيل المغرب في الأوسكار، وذلك وفقا للمعايير التي تعتمدها أكاديمية الفنون والعلوم والسينما.

وتدور قصة فيلم القفطان الأزرق " The Blue Caftan "حول شخصيتي ”حليم ومينة“، وهما زوجان يديران متجرا للقفطان بمدينة سلا، تنضم إليهما شخصية يوسف، تلميذ شاب يشاركه ”المعلم حليم“، نفس الشغف الجارف لمهنة الخياطة.

ويتحدث الفيلم الذي تجري أحداثه بالحي العريق لمدينة سلا قرب العاصمة الرباط عن الحب بمفهومه الواسع، وعن التقاليد، وحب المهنة ونقل الموروث الثقافي، وكذلك عن المثلية الجنسية.

ويشارك في الفيلم The Blue Caftan مجموعة من الممثلين من ضمنهم صالح بكري، لبنى أزابال، أيوب میسيوي، مونيا لمكيمل، حميد الزوقي وغيرهم.

وسبق أن اختير فيلم القفطان الأزرق لتمثيل المغرب في مسابقة قسم ”نظرة ما“ برسم الدورة الـ75 لمهرجان كان السينمائي، وقد لاقى استحسان النقاد والجمهور خلال عرضه.

وتعد هذه المرة الثاني التي يرشح المغرب فيها فيلما للمخرجة والممثلة مريم توزاني (42 عاما) لتمثيله في مسابقة الأوسكار بعد "آدم" عام 2019 بطولة نسرين الراضي ولبنى أزبال ودعاء بلخودة.

يذكر أن فيلم آدم من إنتاج مشترك مغربي فرنسي بلجيكي قطري، أنتجه المخرج المغربي نبيل عيوش، وشارك المخرجة مريم التوازني في كتابة السيناريو الخاص به، وهو من بطولة النجمتين لبني أزابيل ونسرين الراضي، وفيه تظهر امرأة شابة تبدو عليها آثار الحمل لتدخل عالم أرملة تعيش مع ابنتها ذات العشر سنوات، تعيش معهما لتغير العلاقة بين الإناث الثلاث الوحيدات حياة كل منهن.