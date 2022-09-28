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اول ظهور لنجم طيور الجنة الوليد مقداد في المستشفى إلى جانب مولوده الأول اتفرج الصورة؟

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الرياض - محمد الاطلسي - على امتداد الساعات الماضية تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة للوليد مقداد يظهر فيها إلى جانب طفل صغير، في أحد المستشفيات وفي حالة من السعادة العارمة.

متابعو مقداد إنهالوا بتعليقات التهنئة والتبريك، إلا أن الحقيقة أن هذه الصورة ليس لإبن الوليد، بل هي من ولادة شقيقه سند المقداد، قبل عام تقريباً.

 

 

 

 

 

 

 

الجدير بالذكر، أن الوليد ينتظر مولوده الأول من زوجته نور غسان، بعد تداول بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي لصور ذكرت أن زوجته نور حامل بطفلها "خالد"، بعد تمضيتهما إجازتهما في إسطنبول، وتفاعل بعض المتابعين مع الخبر، مهنئينهما ومتمنين لزوجته السلامة.

 

 

 

 

 

 

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https://www.instagram.com/p/CU6NAtqoKWS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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