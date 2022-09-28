جورجينا تظهر رشاقتها في أحدث إطلالة عبر إنستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 12:29 مساءً - نشرت جورجينا صديقه كرستيانو عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت جورجينا في الصور بإطلالة متميزة، مرتدية فستان لبني، ومعتمدة علي الميكب الترابي، وانسدال شعرها علي منكبيها.

وتفضل عارضة الأزياء جورجينا، اختيار الملابس الأنيقة التي تبرز جمالها ورشاقتها، وتميل إلى اختيار الألوان الغامقة، وتميل عارضة الأزياء جورجينا إلى الظهور بجمالها الطبيعي دون وضع المكياج بطريقة لافتة.