محمد إمام يهنئ شقيقه رامي على فيلم ”فضل ونعمة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 12:29 مساءً - هنأ النجم محمد امام، شقيقه المخرج رامي امام، على فيلمه الجديد "فضل ونعمة"، متمنيا له المزيد من النجاح و التوفيق.

ونشر محمد إمام،بوستر الفيلم عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق قائلا"مبروك للمخرج الكبير رامي امام عودته للسينما .. و لكل حبايبي و أصدقائي أبطال و صناع الفيلم .. إن شاء الله يكسر الدنيا #فضل_ونعمة".

ويشارك في بطولة فيلم «فضل ونعمة»، هند صبري، ماجد الكداوني، محمود حافظ، وياسمينا العبد، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، والمفترض أن يتم طرحه بدور العرض السينمائي في 5 أكتوبر المقبل.