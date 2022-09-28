طرح البروموهات التشويقية لمسلسل ”المتهمة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 12:29 مساءً - طرحت الشركة المنتجة البروموهات التشويقية لمسلسل "المتهمة"، وذلك عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

و"المتهمة" من بطولة كوكبة كبيرة من النجوم وهم: الفنانة التونسية درة، الفنان اللبناني عادل كرم، والفنان محمد دياب، علي الطيب، مها نصار، والعمل من تأليف وإخراج تامر نادي والإنتاج فيكون لشركة الصباح.

وتدور أحداثه في إطار الرعب والمغامرة والتشويق، ومن المقرر عرضه في شهر أكتوبر المقبل.

وحققت درة نجاحا كبيرا بفيلم "الكاهن" والذي ضم عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: "حسين فهمي، إياد نصار، جمال سليمان، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب ومن تأليف محمد ناير ومن إخراج عثمان أبو لبن، بالإضافة إلى فيلم جدران بالتعاون مع نيقولا معوض، هند عبدالحليم، فراس سعيد، أحمد بدير، وحنان سليمان ومن تأليف هيثم مصطفى الدهان ومن إخراج محمد بركة".