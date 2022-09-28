قريبأ.. أغنية وطنية تجمع علي الحجار ومدحت صالح ومحمد ثروت

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 12:29 مساءً - حل الفنان علي الحجار ضيفا على حلقة خاصة مع الإعلامية زهرة رامي عبر محطة راديو إنرجي 92.1، بعد اختياره نجم شهر سبتمبر للاحتفاء بمسيرته الفنية والغنائية التي استمرت على مدار أكثر من 40 عاما.

وكشف الفنان علي الحجار عن اقتراب انتهائه من تحضير ألبومه الجديد المقرر طرحه قريبا، الذي يشترك فيه بأغنية مع الفنان مصطفى قمر بعد تعاونهما في أغنية يمامة من قبل.

وقال علي الحجار إنه سيغني قريبا في المطعم الخاص بالفنان مصطفى قمر احتفالا بتعاونهما، ولم يقررا حتى الآن سواء سيتم تصوير أغنيتهما عى طريقة الفيديو كليب أم طرحها على السوشيال ميديا.

وأشار علي الحجار إلى أنه يتعاون أيضا في أغنية وطنية مع الفنان مدحت صالح ومحمد ثروت، وستطرح خلال أيام، مشيدا بزملائه في المهنة الذين قدموا أعمالا فنية محترمة على مدار سنوات.

وتحدث علي الحجار عن مغنيه المفضلين من جيل الشباب وأبرزهم أحمد جمال ومحمد رشاد، ومن قبلهم تامر حسني ومحمد حماقي موضحا:" سمعت أغنية امبارح لحماقي غريبة شوية وهو نجم مش محتاج ينزل للمستوى ده عشان الشباب يسمعوه".