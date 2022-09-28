أشرف زكي يكشف السبب الحقيقي لتحويل فكري صادق للتحقيق

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 28 سبتمبر 2022 12:29 مساءً - كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن إحالة الفنان فكري صادق للتحقيق.

وقال: المقطع في البرنامج رأي فني ليس سبب الإحالة للتحقيق لكن هناك تصريحات صحفية نسبت له في أحد المواقع الإخبارية وقال فيها سعيد صالح يحب الكوكاكيين أكثر من ابنته في إشارة لقضية ما".

وتابع خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "رأيه في برنامج (كلمة أخيرة) ده رأي فني عادي عادي ممكن حد مابيعجبوش فنان وواحد تاني يعجبه لكن التطرق لأحاديث في الحياة الشخصية عيب حتى لازم يعرف أن المبدأ اذكروا محاسن موتاكم".

وشكك زكي في صحة تلك التصريحات قائلاً: "مش متأكدين أنه قالها ولالا لكن المواجهة والتوضيح وإذا ثبت صحة ما قال فستتخذ لجنة التحقيقات ما يلزم".

وقرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، إحالة الفنان فكري صادق إلى جلسة تحقيق عاجلة، وذلك بسبب بعض التصريحات التي نسبت إليه وبها إساءة لفنانين آخرين.