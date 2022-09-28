لن تصدق ..أشباح وعفاريت مرعبة تطارد الممثلة السعودية الحسناء سمر ششة وتهدد حياتها

الرياض - محمد الاطلسي - بعد أن لجأت هي وزوجها إلى أحد الفنادق القديمة للمبيت فيها ليلة واحدة، تجد سمر شِشة نفسها في مواجهة مع أسرار وأشباح مخيفة، وذلك من خلال أحداث فيلم الإثارة كيان الذي انطلق في دور العرض السعودية ابتداءً من الخميس 15 سبتمبر الحالي، وهو الفيلم الذي فازت عنه الممثلة وصانعة الأفلام السعودية سمر شِشة بجائزة النخلة الذهبية كأفضل ممثلة، ضمن مسابقة الأفلام الطويلة بالدورة الثامنة لـ مهرجان أفلام السعودية. في إطار من الإثارة والرعب تدور أحداث فيلم كيان حول زوجين سعوديين يزوران أصدقاءً لهما، وفي طريقهما للعودة إلى منزلهما تقودهما الظروف لقضاء ليلة مليئة بالتوتر في فندق قديم، ليجدا الزوجان نفسيهما مطاردان من أشباح تكشف لهما أسراراً خفية. فإلى أي مصير تقودهما هذه الأشباح؟ وهل سينجوان منها؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث فيلم كيان الذي تشارك سمر في بطولته مع أيمن مطهّر، حكيم جمعة، هشام الشاذلي، أحمد طنجي ومريم أحمد الزيات، ومن تأليف وإخراج حكيم جمعة، وإنتاج مشترك بين فيلم كلينك وإم بي سي ستوديوز. أحدث أعمال سمر شِشة مشاركتها في بطولة الفيلم الروائي القصير مسكون، الذي شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر في دورته الافتتاحية التي أقيمت في ديسمبر الماضي، وهو تعاون سعودي أمريكي مشترك، من إخراج السعودية لينا ملائكة والمرشح للأوسكار الأمريكي ديفيد دارغ، وشاركت سمر في بطولته مع الرحالة والممثلة الأمريكية باريس فيرا. والفيلم من إنتاج كلارا ديبيرا وArabia Plus. بالإضافة إلى المسلسل الاجتماعي الكوميدي جميل جداً، الذي شاركت سمر في بطولته مع سارة طيبة وسعد عزيز، وبدأ عرضه على منصة اتفرج ضمن سلسلة أعمالها الأصلية مع بداية 2022. وتعمل سمر شِشة حالياً على تطوير سيناريو مسلسل درامي خاص بها.

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وتعمل سمر شِشة حالياً على تطوير سيناريو مسلسل درامي خاص بها. سمر شِشة ممثلة وكاتبة ومخرجة سعودية، تنتمي إلى جيل الفنانين الشباب الذين شكلوا المشهد الفني بالمملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة. شاركت في بطولة العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية، من بينها أفلام مَخرَج 5 من تأليف وإخراج خالد نادرشاه، والذي شارك في العديد من المهرجانات الدولية، وشمس المعارف، ومسلسلي كوكب آخر للمخرج فارس قُدس، وبشر1 للمخرج علي السمين.

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