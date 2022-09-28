اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج – فيفي عبده تستعرض دلعها وأنوثتها أمام البحر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، صورة جديدة لها عبر خاصة الاستوي على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده، في الفيديو من أمام البحث مرتدية فستان متعدد الألوان مكشوف من منطقة الصدر بشكل كبير وتقف أمام البحر ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاء، مع ربط شعرها.

وتقضي الفنانة الاستعراضية عطلتها الصيفية في الفترة الحالية في الساحل الشمالي بصبحة ابنتها عزة مجاهد وعدد أخر من أصدقائها حسبما قالت في فيديو سابق