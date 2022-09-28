اتفرج- انت الان تتابع خبر سبب سخيف وراء هجوم فكري صادق على سعيد صالح.. مش هتصدقوا اللي حصل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الفنان فكري صادق بالكشف عن سبب هجومه على الفنان الراحل سعيد صالح، وكشف عن كل التفاصيل الخاصة بها، وذلك بعد أن تم إحالته من النقابة إلى التحقيق للكشف عن كل ما حدث.

وأوضح فكري صادق أن سبب هجومه على الراحل سعيد صالح، وذلك لأنه تسبب في منعه من تجسيد دور خوليو في فيلم سلام يا صاحبي، وذلك أثناء استضافته مع الإعلامية آيات أباظة على نايل لايف، وقال “إن الفنان سعيد صالح هو من وجه القائمين علي فيلم سلام يا صاحبي بالاستعانة بالفنان محمد متولي ليجسد دور خوليو بدلا منه”.

وكشف صادق أن مدير الإنتاج أوهم نادر جلال بأنه مسافر إلى عمان للعمل هناك حتى يضيع عليه الدور ولا يقوم بتجسيده، وأشار إلى أنه جسد في نفس العمل دور ضابط مباحث في 3 مشاهد فقط