اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. أحمد سعد وزوجته من أمام الكعبة.. الجمهور فرحان بينهم وبيقولهم عمرة مقبولة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام الفنان أحمد سعد بنشر من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، الكثير من الصور له مع زوجته علياء بسيوني أثناء أدائهما فريضة العمرة.

صور أحمد سعد وزوجته من أمام الكعبة لأداء فريضة العمرة

وأطل كلاً من أحمد سعد وزوجته علياء بسيوني بملابس الإحرام أمام الكعبة، وذلك في صور أخرى وثق أحمد اللحظات المميزة له لزيارة المسجد النبوي وعلق جميع محبيه ومتابعيه قائلين “عمرة مقبولة إن شاء الله”.