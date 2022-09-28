اتفرج- انت الان تتابع خبر بالصور.. والدة مايان السيد بالحجاب.. جمالها بعد حجابها الجديد خطف أنظار الجميع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدر أسم رضوى حمدي والدة الفنانة مايان السيد اهتمام الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا بعد أحدث ظهور لها مع ابنتها وهي ترتدي الحجاب، وخطفت جميع الأنظار مؤخراً بسبب جمالها المميزة.

صورة والدة مايان السيد بالحجاب

وحرصت مايان السيد على الاحتفال بعيد ميلاد والدتها، ووجهت لها رسالة تهنئة من خلال موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات انستجرام، ونشرت عليها صورة لهم وظهرت فيها لأول مرة بالحجاب الذي ارتدته منذ أشهر قليلة.