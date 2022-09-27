بعد إساءته لـ سعيد صالح.. نقابة المهن التمثيلية تحيل الفنان فكرى صادق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 09:29 مساءً - قررت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، تحويل الفنان فكري صادق إلي التحقيق بعد تصريحاته الأخيرة التي ذكر خلالها في أحد البرامج التلفزيونية، أن الراحل فنان عادي ويوجد مثله الكثيرون.

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيانًا رسميًا حول الأزمة، وجاءت البيان كالتالي:

وكان وجه فكري صادق رسالة اعتذار لنجلة الفنان الراحل سعيد صالح، حيث قال: يا هند إنتي زيك زي بنتي داليا، وأنا لا أقصد الإهانة لـ سعيد صالح ولا لأي حد، وكلامي كان طبيعي، لأن كلنا عاديين بشكل عام.

وأضاف فكري صادق: سعيد صالح كان صديق عزيز وعشرة عمر من أيام ما كنا في معهد التمثيل، مقصدش حاجة فيها إهانة، كلنا عاديين الوحيد المفضل على الأرض سيدنا محمد.

واختتم فكري صادق: إنتي فهمتي غلط والناس فهمت غلط حقك عليا وربنا شاهد على ما أقول إن نيتي ليس فيها أي إساءة.

وبدأت الأزمة، عندما وانتقد فكري صادق في وقت سابق الراحل سعيد صالح، وقال إنه يشبه الكثير وسهل تكراره خلاف الزعيم عادل إمام الذي يعد رقم واحد في مصر والعالم العربي جاء ذلك خلال لقائه مع الاعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة المذاع على شاشة ON الفضائية.