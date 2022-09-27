اتفرج - انت الان تتابع خبر اتفرج – هدي الإتربي تدخل منافسة شرسة مع رانيا يوسف على لقب ” الأكثر دلعاً” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة هدي الإتربي فيديو جديدة عبر خاصية الاستوري على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام، خلال تواجدها في مدينة لانكوم بفرنسا

وظهرت هدي الإتربي في إحدي مراكز اللياقة البدنية داخل جمهورية مصر العربية، حيث ارتدت بنطال من اللون الأسود الضيق وتيشرت من اللون البينك المكشوف من منطقة الصدر والأكتاف، أما من الناحية الجمالية فلم تتكلف في استخدام الكثير من المكياج مع أحمر الشفاه.

شاركت الفنانة الشابة في آخر أعمالها بفيلم “ماما حامل” بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد هدي الإتربي وحمدي الميرغني ومحمد سلام ونانسي صلاح، من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.