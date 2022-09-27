اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج – منة فضالي تبرز جمالها بالقميص الأبيض والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.وظهرت منة فضالي خلال تصويرها أحد المشاهد السينمائية، حيث ارتدت جاكت من اللون الأسود و بنطال من اللون الرمادي وقميص من اللون الأبيض وارتداء نظارة طبية واستخدمت الكثير من المكياج مع ربط شعرها مما أثار إعجاب كافة جمهورها، معلقة : مش ضروري كل الناس تحبني … مش كل الناس ذوقها حلو.

ونالت الصورة إعجاب الكثير من جمهورها حيث علق البعض عليها قمر الكواكب -احبك