اتفرج- انت الان تتابع خبر أزمة جديدة أمام محمد رمضان.. اعرف التفاصيل بعد غضب الجمهور من حفلة بقطر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توجد أزمة جديدة أمام محمد رمضان يتعرض لها حالياً، وذلك بعد حملة من الغضب الكبير من الجمهور القطري، بعد إعلانه إحيائه حفلاً غنائياً في قطر يوم 25 نوفمبر القادم، وهي التي يتعرض لها حالياً.

انتقاد محمد رمضان لكلاً من قطر وتركيا

وانتشر مؤخراً على السوشيال ميديا هاشتاج “قطر ترفض محمد رمضان“، وهو تريند على تويتر في قطر، وذلك بعد الإعلان عن الحفل، وانتشرت الكثير من المطالبات بإلغائه، والسر وراء هذا مواقف محمد رمضان السابقة.

وفي الساعات الأخيرة الماضية تم إعادة تداول وانتشار مقطع فيديو لمحمد رمضان من واحدة من حفلاته لدعم مسيرة التنمية في مصر، وهي التي انتقد فيها كلاً من قطر وتركيا ووصفهم بالدول المغرضة الحاقدة، وفي أحد البرامج تحدث عن رفضه عرض فيلم “جواب اعتقال” في قطر، وذلك لأنه ضد الإرهاب الذي يوجد في قطر وتدعمه.