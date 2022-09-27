اتفرج- انت الان تتابع خبر حقيقة حمل ياسمين صبري من أبو هشيمة.. مفاجأة كبيرة صدمت بيها الجمهور والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نكشف حقيقة حمل ياسمين صبري من أبو هشيمة قبل انفصالهما، وذلك بعدما تحدث أمس الإثنين عن الأمومة في برنامج “صاحبة السعادة”، وتحدثت عن الكثير من الاسرار التي توجد في حياتها الشخصية.

ونفت ياسمين صبري خبر حملها وأكدت أن كل ما انتشر أمس عن حملها من الأخبار الغير صحيحة، وهي أبرز الأشياء التي انتشرت مؤخراً على جميع الصفحات والسوشيال ميديا.

وقالت ياسمين عن الأمومة “الأمومة مفاجأة لا أستطيع التحدث فيها، أختي لسه مخلفة، وشعور غريب جداً، وحاجة جميلة جداً، الأطفال جُمال ولازم الإنسان اللي يقرر إنه يجيب أطفال؛ يكون مهيأ نفسياً، وبيته مهيأ نفسياً، وإن الطفل لا يعيش في العصبية والصوت العالي”.