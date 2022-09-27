اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. فيفي عبده بفستان كب لامع.. ولعت الساحل الشمالي بإطلالتها الجريئة ورقصها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أطلت فيفي عبده بفستان كب لامع لونه بينك من الساحل الشمالي أمام البحر وهي أشعلت موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”، وتعد من أكثر الأشياء التي لفتت أنظار الجميع مؤخراً.

وتألقت الفنانة فيفي عبده بفستان لامع ومكشوف بدون أكمام لونه بينك، وهو الذي كشف عن جمالها، ووضع مكياج باللون الأسون لعيونها لتكشف عن جمالها، وأحمر الشفاه باللون البينك الناعم والذي أظهر جمالها.

ووضعت تربون على رأسها من الستان لونه زاهي ومختلف، وتناسب كثيراً مع إطلالتها المميزة والتي لفتت أنظار الجميع وتفاعل معها الجمهور ووضع لها الكثير من التعليقات الإيجابية، ووضعت اكسسوارات بسيطة وهي عبارة عن قرط من اللون الذهبي وسلسلة لونها ذهبي لتكمل ظهورها واناقتها المميزة، شاهدوا الفيديو من هنا.