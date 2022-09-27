اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج – هيفاء وهبي “لهلبت” الشباب بأقصر هدوم عندها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة والمطربة اللبنانية هيفاء وهبي، صور جديد لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت هيفاء وهبي باطلاله جرئية داخل محل لبيع الحقائب والأحزية، مرتدية كاب من اللون الأبيض والمكشوف من منطقة الصدر والضيق وبنطال جينز سماوي اللون، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت القليل من المكياج مع ترك شعرها على ظهرها.

وعلق الكثير من جمهورها على هذا الفيديو مثل الانوثة والجمال والدلال والدلع انتي- أنت الأكثر أنوثة والأكثر إثارة للإعجاب أنت رائعة من الداخل والخارج ويبذل الجميع قصارى جهدهم ليكونوا أنت ولا يزالون غير قادرين على الوصول إليك !!.