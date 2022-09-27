اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج – الهواء يكشف عن بطانة فستان فيفي عبده أثناء وصلة رقص بلدي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو لها عبر خاصة الاستوي على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده، في الفيديو من أمام البحث مرتدية فستان سوارية مكشوف من منطقة الصدر بشكل كبير وترقص بطريقة جرئية في وصلة رقص بلدي ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاء، مع ربط شعرها.

وعلقت على الفيديو قائلة :‏من الساحل الشمالي مش عارفة أقول لكم ايه بصراحة بحبكم

وتقضي الفنانة الاستعراضية عطلتها الصيفية في الفترة الحالية في الساحل الشمالي بصبحة ابنتها عزة مجاهد وعدد أخر من أصدقائها حسبما قالت في فيديو سابق