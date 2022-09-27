اتفرج- انت الان تتابع خبر بالصور.. بدرية طلبة قبل وبعد التجميل.. مش هتصدقوا شكلها بعد 6 عمليات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة بدرية طلبة بالكشف عن كل عمليات التجميل التي أجرتها، وقالت إنها عملت فيلر وبوتوكوس وسحب فيلر وميكروبليدنج ونفج شفايف، وهذا ما تسبب في انتشار حالة كبيرة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا.

بدرية طلبة قبل وبعد التجميل وشكلها مختلفومن أكثر ما يميز الفنانة بدرية طلبة بأنها تظهر بإطلالات رائعة وأنيقة ومميزة تكشف عن جمالها وأناقتها وأنوثتها، وهذا عن طريق اختيارها الملابس والفساتين الرائعة التي تظهر جمالها، وهي تميل دائماً إلى لون الشعر الأسود، وهو الذي يكون مناسب كثيراً للون بشرتها.