اتفرج- انت الان تتابع خبر موعد طرح الموسم الجديد من مسلسل الرعب الأمريكي CHUCKY.. عشاقه يستعدوا للمتعة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الصفحة الرسمية لمسلسل الرعب الأمريكي الأكثر شهرة CHUCKY من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“، بالإعلان عن موعد طرح الموسم الجديد من مسلسل الرعب الأمريكي CHUCKY، وهو الذي يحبه ويريد متابعته الجميع حول العالم.

وقامت الصفحة بتقديم موعد طرح الموسم الجديد من مسلسل الرعب الأمريكي CHUCKY وهو الذي يكون يوم 5 أكتوبر على شبكة الولايات المتحدة الأمريكية، وشبكة SYFY، وأيضاً تم مشاركة بوستر للمسلسل والتعليق فيه “دعواتكم ستجابت Chucky قادمة إلى New York comic con”.

و New York comic conهو مؤتمر مخصص لجميع المعجبين، وهو الذي يقام بشكل سنوي داخل مدينة نيويورك الأمريكية، وهو مخصص للقصص المصورة والروايات المصورة والأنمي وألعاب فيديو وأفلام وتلفزيون وهو عقد للمرة الأولى في 2006، وتشكي من المسلسلات الكوميدية المرعبة الذي يحصل على نسب مشاهدة عالية عندما يتم عرضه.